Всех работников киевских магазинов обязали носить маски

Украина

Во вторник, 17 марта, в Киеве вводится жесткий карантин. В числе ограничений — закрытие всех магазинов, исключения составят только продуктовые торговые точки и аптеки. За работу продавцов без масок предусмотрен штраф. При этом в Одессе маски во время карантина продают по 25 гривен.

«Информатор» сообщает, что контролировать соблюдение правил в магазинах будут 70 инспекторов.

Всего введено три новых правила:

• Всех работников магазинов обязаны обеспечить масками либо установить экран между продавцом и покупателем, защищающий от воздушно-капельной инфекции.

• В магазинах вводится усиленный режим дезинфекции.

• Запрещена продажа в открытом виде продуктов питания (хлебобулочных и мучных изделий).

Сумма штрафов пока не обнародована.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили предпринимателя — забрали 100 тысяч масок.

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