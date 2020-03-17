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Всех работников киевских магазинов обязали носить маски
Во вторник, 17 марта, в Киеве вводится жесткий карантин. В числе ограничений — закрытие всех магазинов, исключения составят только продуктовые торговые точки и аптеки. За работу продавцов без масок предусмотрен штраф. При этом в Одессе маски во время карантина продают по 25 гривен.
«Информатор» сообщает, что контролировать соблюдение правил в магазинах будут 70 инспекторов.
Всего введено три новых правила:
• Всех работников магазинов обязаны обеспечить масками либо установить экран между продавцом и покупателем, защищающий от воздушно-капельной инфекции.
• В магазинах вводится усиленный режим дезинфекции.
• Запрещена продажа в открытом виде продуктов питания (хлебобулочных и мучных изделий).
Сумма штрафов пока не обнародована.
Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили предпринимателя — забрали 100 тысяч масок.
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