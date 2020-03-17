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В Киеве закроют метро: названы точная дата и время
Стало известно точное время временного прекращения работы Киевского метрополитена, который закрывают из-за угрозы распространения коронавируса — 23:00 17 марта 2020 года.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, такое решение приняла правительственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и Кабинет министров. Также, по его словам, временно прекращают работу метрополитены в Днепре и Харькове. Время карантина — предварительно до 3 апреля 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с пандемией коронавируса Кабмин решил приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки; закрыть метро; запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках.
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