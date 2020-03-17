27.32 / 28.70 30.07 / 31.77
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве закроют метро: названы точная дата и время

12:31 17 марта 2020 604
В Киеве закрыли метро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Стало известно точное время временного прекращения работы Киевского метрополитена, который закрывают из-за угрозы распространения коронавируса — 23:00 17 марта 2020 года.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, такое решение приняла правительственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и Кабинет министров. Также, по его словам, временно прекращают работу метрополитены в Днепре и Харькове. Время карантина — предварительно до 3 апреля 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с пандемией коронавируса Кабмин решил приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки; закрыть метро; запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Метро

Бред и диверсия: врач рассказал, почему нельзя закрывать метро

шнуров

Шнуров словами о Крыме довел россиян до истерики (видео)

В Киеве закрыли метро

В Киеве закроют метро: названы точная дата и время

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер