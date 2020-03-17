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Курс доллара в Украине: больше 27 теперь официально
Национальный банк Украины снова ослабил гривню, установив ее официальный курс к доллару США на уровне 27,0566 гривен, а к евро — 29,7271 гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Рост курса американской валюты спровоцировали тенденции на межбанковском рынке — в продаже 17 марта 2020 года курс вырос на 43 копейки — до 27,15 гривен за доллар, в покупке — до 27,01 гривен за доллар.
Курс евро на межбанковском рынке также вырос — до 29,78 гривен за евро.
О тенденциях ситуации на валютном рынке читайте в статье «ФАКТОВ» «Доллары уже продают по 27 гривен, а евро — по 30: что будет дальше».
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