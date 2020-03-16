Деньги

Гривня продолжает падать: НБУ установил курсы доллара и евро на 17 марта

Национальный банк своим решением снова ослабил гривню, реагируя на ситуацию на межбанке. 17 марта курс от НБУ составит 26,52 грн/доллар вместо 26,08 грн/доллар днем ранее.

Такую же тенденцию демонстрирует и курс гривни по отношению к европейской валюте. На 17 марта установлен курс 29,52 грн/евро вместо 28,99 днем ранее.

16 марта на межбанке спрос на доллар превышал предложение, Нацбанк продал 130 млн долларов, а общая сумма заявок была вдвое выше.

Опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты считают, что в ближайшее время гривня продолжит девальвировать. Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что на текущей неделе курс в обменниках достигнет 26,9 грн. Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин надеется, что курс удержится благодаря усилиям НБУ, и удастся откатить его до 26,5 грн/доллар.

Что ждет в ближайшее время валютный рынок и по каким причинам девальвирует гривня, читайте в статье «ФАКТОВ» «Доллары уже продают по 27 гривен, а евро — по 30: что будет дальше».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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