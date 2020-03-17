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Боевики минометным огнем накрыли позиции ВСУ под Новотошковским: есть раненые
Российско-террористические войска на Донбассе обстреляли из минометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское, ранив двух бойцов Операции объединенных сил (ООС). Напомним, в 2021 году США планируют поставить в Украину еще одну партию Javelin’ов.
Как сообщили в пресс-центре ООС, оккупанты выпустил по позициям украинских военных 15 мин из минометов калибра 82 мм.
Раненых доставили в госпиталь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Сообщается, что подразделения операции Объединенных сил открывали ответный огонь.
Напомним, накануне боевики устроили дикую провокацию с участием психически больного человека.
Фото пресс-центра Штаба ООС
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