Украина

Боевики минометным огнем накрыли позиции ВСУ под Новотошковским: есть раненые

Российско-террористические войска на Донбассе обстреляли из минометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское, ранив двух бойцов Операции объединенных сил (ООС). Напомним, в 2021 году США планируют поставить в Украину еще одну партию Javelin’ов.

Как сообщили в пресс-центре ООС, оккупанты выпустил по позициям украинских военных 15 мин из минометов калибра 82 мм.

Раненых доставили в госпиталь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что подразделения операции Объединенных сил открывали ответный огонь.

Напомним, накануне боевики устроили дикую провокацию с участием психически больного человека.

Фото пресс-центра Штаба ООС

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