США передадут Украине новую партию Javelin: названы сроки

Украина

В 2020 году Украина должна получить от США новую партию вооружений. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в интервью «Апострофу».

По словам дипломата, запланирована передача трех кораблей Island. Это суда того же типа, что и два корабля, полученных Украиной в 2019 году.

«До конца года, как я рассчитываю, эти три корабля должны перейти в наши руки», — сказал Ельченко.

По его информации, американцы рассматривают возможность передать Украине и один корабль среднего класса — MarkVI, который находится на вооружении у флота США. Этот катер может спускать и поднимать небольшие лодки, а также беспилотные подводные аппараты, служить площадкой для запуска БПЛА.

«Также оставались неиспользованными 30 млн долларов, поскольку американская сторона не могла определить поставщиков. Речь идет о поставках снайперских винтовок и гранатометов — это то, что нам на Донбассе нужно еще „на вчера“ Военные говорят, что гранатометы — наиболее эффективное средство для подавления провокационных обстрелов с той стороны. Сейчас идут разговоры о том, чтобы ускорить эту поставку, и в течение месяца это оружие поступило в Украину», — утверждает дипломат.

Ельченко сообщает, что на 2021 год США планирует поставить еще одну партию Javelin’ов.

Ранее сообщалось, что Морская охрана Украины получила важное американское оборудование.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter