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Дело Гандзюк: суд определился, арестовывать ли Левина
Подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина арестовали без альтернативы внесения залога. Соответствующее решение 17 марта принял Печерский районный суд Киева.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ограничительная мера продлится до 2 апреля.
С ходатайством об аресте в суд обращался представитель прокуратуры.
Левин является ключевой фигурой в деле о нападении на Гандзюк — его подозревают в организации преступления и предоставлении исполнителям информации о месте проживания советницы городского головы Херсона.
Украину подозреваемый покинул Украину в августе 2018 года, с тех пор находился в международном розыске. В январе 2020 года его задержали на арендованной квартире в городе Бургас (Болгария).
Напомним, экстрадиция Алексея Левина из Болгарии была завершена 16 марта.
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