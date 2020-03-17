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Украина

Дело Гандзюк: суд определился, арестовывать ли Левина

19:52 17 марта 2020 52
Дело Гандзюк: суд определился, арестовывать ли Левина
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина арестовали без альтернативы внесения залога. Соответствующее решение 17 марта принял Печерский районный суд Киева.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ограничительная мера продлится до 2 апреля.

С ходатайством об аресте в суд обращался представитель прокуратуры.

Левин является ключевой фигурой в деле о нападении на Гандзюк — его подозревают в организации преступления и предоставлении исполнителям информации о месте проживания советницы городского головы Херсона.

Украину подозреваемый покинул Украину в августе 2018 года, с тех пор находился в международном розыске. В январе 2020 года его задержали на арендованной квартире в городе Бургас (Болгария).

Напомним, экстрадиция Алексея Левина из Болгарии была завершена 16 марта.

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