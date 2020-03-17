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Зеленский обратился к украинцам, которые не могут вернуться домой из-за границы (видео)

22:12 17 марта 2020 235
Зеленский обратился к украинцам, застрявшим за границей (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к украинцам, призвав их к спокойствию на фоне введенных пандемических ограничений. Основное внимание глава государства уделил проблеме возвращения на родину сограждан, остающихся за пределами нашей страны.

Так, заявлено о создании так называемых «хабов», откуда граждане смогут вернуться на родину бесплатно или за умеренную цену. Это Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.

Также украинцев вновь призвали регистрироваться в системе МИД «ДРУГ».

Отдельно Зеленский «отчитался», что 16 марта в Украину вернулись 23 тыс. украинцев (125 авиарейсов), 17 марта — 10 тысяч (50 рейсов), а на среду, 18 марта, планируется осуществить еще 40 авиарейсов.

Напомним, с 17 марта Украина закрыла границы для наземного и воздушного транспорта. Тем не менее за границей остаются тысячи наших соотечественников.

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