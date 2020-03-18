Шоу-бизнес

"Кушать чеснок и сидеть дома": Лиза Галкина и Гарри рассказали, как бороться с коронавирусом (видео)

Ужасный коронавирус, шествующий по миру, напугал не только звезд украинского шоу-бизнеса, которые решили рассказать в социальном ролике МОЗ о том, как уберечь себя от GOVID-19, но и их российских коллег.

Так, «сидящие на карантине» в деревне Грязь Алла Пугачева и Максим Галкин решили даже привлечь своих детей к пропаганде способов борьбы с коварной коронаинфекцией.

В новом ролике, который Максим выложил в соцсети накануне вечером, Гарри и Лиза решили поделиться с поклонниками звездного семейства полученными знаниями о том, как избежать опасного заболевания.

«Жить здорово! Спец.выпуск. Уже и от детей слышу…», — подписал свой пост юморист.

«Коронавирус боится горячей воды и чеснока. Поэтому надо пить горячий чай и не выходить из дома», — рассуждает в ролике Гарри.

«И ещё надо тщательно мыть руки. Не просто сбрызгивать водой, а с мылом!» — поучает брата Лиза Галкина.

«И не надо выходить из дома», — подсказывает дочери Алла Пугачева.

«Да, сидим дома», — улыбается Лиза.

Поклонники Примадонны и ее семейства живо откликнулись на «лекцию» о борьбе с коронавируосм: " Будущие учителя", «Детки — конфетки», «Чудо ребятки», «Ваших деток наблюдать одно удовольствие».

А сам ролик за три часа уже набрал более 800 тысяч просмотров и 133 тысячи лайков.

Характерно, что о «правильном» мытье рук, как писали «ФАКТЫ», говорят и медики. Так, известный немецкий врач-дерматолог, доктор медицинских наук Кристиан Раулин пояснил, что периодическое мытье оценивается экспертами как один из самых надежных способов защититься от заражения коронавирусом, других респираторных заболеваний. Но в казалось бы простой процедуре мытья рук есть и свои тонкости, которые он называет «правилом пяти»: один раз — продезинфицировать руки, пять раз — нанести крем.

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