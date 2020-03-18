Украина

Привезли заразу из-за границы: во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 6 человек

Несмотря на опустевшие улицы, во Львове могут появиться первые случаи заражения коронавирусом: накануне, 17 марта, ов Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на COVID-19.

Об этом заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, передают в исполнительном органе власти.

Отмечается, что все госпитализированные находились в странах, где зафиксирован коронавирус.

У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное, у одного человека — пневмония.

По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

В целом в области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 20:00 17 марта в стране было подтверждено уже 14 случаев инфицирования, из них 2 закончились летально. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения — в Черновицкой области (10), Житомирской и Киевской областях (по 1), а также в Киеве (2). В т.ч. в Черновицкой области госпитализированы 5 человек — в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В Киевской области госпитализирован 44-летний пациент. У скончавшейся накануне 33-летней жительницы Черновцов также подтвердился коронавирус.

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