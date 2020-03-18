- 01:29 Привезли заразу из-за границы: во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 6 человек
- 00:58 В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через наличные
- 00:36 "Кушать чеснок и сидеть дома": Лиза Галкина и Гарри рассказали, как бороться с коронавирусом
- 17.03 23:56 Киевскому метро компенсируют карантинный простой за счет налогоплательщиков
- 17.03 23:30 В разгар пандемии коронавируса Путин назначил голосование о поправках в Конституцию РФ
- 17.03 23:29 Умер известный голливудский актер, звезда десятков вестернов и сериалов
- 17.03 23:07 В Киеве поставщики коммунальных услуг переходят на интернет-обслуживание: что важно знать
- 17.03 23:03 Последняя из "чистых" стран Европы объявила о заражении коронавирусом
- 17.03 22:50 Тревожный карантин: Роналду пережил на родине землетрясение
- 17.03 22:43 Отмена метро в Киеве: власти предложили альтернативные маршруты наземного транспорта
- 17.03 22:12 Зеленский обратился к украинцам, которые не могут вернуться домой из-за границы
- 17.03 21:43 Глава Житомирской ОГА требует наказать блогеров, прикинувшихся жертвами коронавируса
Привезли заразу из-за границы: во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 6 человек
Несмотря на опустевшие улицы, во Львове могут появиться первые случаи заражения коронавирусом: накануне, 17 марта, ов Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на COVID-19.
Об этом заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, передают в исполнительном органе власти.
Отмечается, что все госпитализированные находились в странах, где зафиксирован коронавирус.
У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное, у одного человека — пневмония.
По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.
В целом в области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 20:00 17 марта в стране было подтверждено уже 14 случаев инфицирования, из них 2 закончились летально. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения — в Черновицкой области (10), Житомирской и Киевской областях (по 1), а также в Киеве (2). В т.ч. в Черновицкой области госпитализированы 5 человек — в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В Киевской области госпитализирован 44-летний пациент. У скончавшейся накануне 33-летней жительницы Черновцов также подтвердился коронавирус.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.