"Бесстыжая" пенсионерка заработала кучу денег на продаже своих голых фото

Мир

Мысли о том, чтобы зарабатывать на показе собственных прелестей приходят на ум не только горячим кассиршам из фаст-фудов, но и степенным пенсионеркам.

В это трудно поверить, но 70-летняя американка не только решилась на то, чтобы размещать в Сети свои «голые» фото, но создать целый «фанатский» клуб, члены которого приносят ей кучу денег.

О необычной «старушке» рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

Издание сообщает, что женщина под псевдонимом Nudist Hottie (Горячая нудистка) призналась, что начала фотографироваться без одежды еще в студенческие времена. Она убеждена, что в этом нет ничего неприличного, так как человеческое тело — это произведение искусства.

Американка вышла замуж еще в университете. Ее муж работает фотографом и не мешает жене заниматься съемками.

Nudist Hottie продает снимки на специализированном сайте, где фотографируется за деньги так, как ее попросят поклонники. Она утверждает, что любит с ними общаться, а с некоторыми даже подружилась. Американка заявила журналистам, что фанаты ни разу ей не грубили.

За месяц благодаря фанатским взносам она зарабатывает около десяти тысяч долларов. Nudist Hottie отметила, что видела несколько фотосессий, на которых молодые девушки подражали ей и рада, что смогла вдохновить их на собственные съемки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии мать двоих детей Тони Галлоуэй из Шотландии в 49 лет бросила работу сиделки и занялась продажей своих эротических фото. В итоге женщина довольно быстро разбогатела.

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