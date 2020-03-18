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Выздоровели пятеро: стало известно количество украинцев, заразившихся COVID-19 за границей
Коронавирусная инфекция поражает наших сограждан не только внутри страны, но и далеко за ее рубежами.
Об этом говорится в сообщении МИД страны на его странице в Facebook.
Так, сотни украинцев находятся в различных странах мира на карантине и более 10 проходят лечение.
Кроме того, пятеро граждан Украины выздоровели: в Италии — 1 и в Японии — 4.
При этом дипломаты уточняют, что 12 украинцев проходят лечение: в Германии — 5, в Италии — 2, в Польше -2, в Молдове — 1, в ОАЭ — 1, в Доминиканской Республике — 1.
На карантине находится 744 человека: в Египте — 712 (в двух гостиницах), в Бразилии — 16, в Германии — 7, в Доминиканской Республике — 3, в ОАЭ — 3, в Молдове — 3.
Всего в Украину вернулось уже 11 758 граждан.
Летальный случай за границей остается пока единственным — это женщина, которая умерла в Италии 13 марта.
Также в МИД напоминают, что Украина сформировала точки-хабы, из которых граждане Украины гарантированно смогут добраться в Украину бесплатно или по льготным ценам в то время, как больше 3,6 тыс. украинцев просят МИД помочь с возвращением домой.
Украинские точки-хабы будут действовать в городах:
- Стамбул (самолет)
- Дубаи, Абу Даби (самолет)
- Прага (самолет в Польшу, после — поезд)
- Берлин (поезд и самолет)
- Варшава, Перемышль (поезд)
- Вена (поезд и самолет)
- Братислава (в Польшу, после поезд)
- Рига, Вильнюс (поезд)
В МИД отметили, что список хабов будет в дальнейшем обновляться.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 20:00 17 марта в стране было подтверждено уже 14 случаев инфицирования, из них 2 закончились летально. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения — в Черновицкой области (10), Житомирской и Киевской областях (по 1), а также в Киеве (2). В т.ч. в Черновицкой области госпитализированы 5 человек — в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В Киевской области госпитализирован 44-летний пациент. У скончавшейся накануне 33-летней жительницы Черновцов также подтвердился коронавирус.
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