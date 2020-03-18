Выздоровели пятеро: стало известно количество украинцев, заразившихся COVID-19 за границей

Украина

Коронавирусная инфекция поражает наших сограждан не только внутри страны, но и далеко за ее рубежами.

Об этом говорится в сообщении МИД страны на его странице в Facebook.

Так, сотни украинцев находятся в различных странах мира на карантине и более 10 проходят лечение.

Кроме того, пятеро граждан Украины выздоровели: в Италии — 1 и в Японии — 4.

При этом дипломаты уточняют, что 12 украинцев проходят лечение: в Германии — 5, в Италии — 2, в Польше -2, в Молдове — 1, в ОАЭ — 1, в Доминиканской Республике — 1.

На карантине находится 744 человека: в Египте — 712 (в двух гостиницах), в Бразилии — 16, в Германии — 7, в Доминиканской Республике — 3, в ОАЭ — 3, в Молдове — 3.

Всего в Украину вернулось уже 11 758 граждан.

Летальный случай за границей остается пока единственным — это женщина, которая умерла в Италии 13 марта.

Также в МИД напоминают, что Украина сформировала точки-хабы, из которых граждане Украины гарантированно смогут добраться в Украину бесплатно или по льготным ценам в то время, как больше 3,6 тыс. украинцев просят МИД помочь с возвращением домой.

Украинские точки-хабы будут действовать в городах:

Стамбул (самолет)

Дубаи, Абу Даби (самолет)

Прага (самолет в Польшу, после — поезд)

Берлин (поезд и самолет)

Варшава, Перемышль (поезд)

Вена (поезд и самолет)

Братислава (в Польшу, после поезд)

Рига, Вильнюс (поезд)

В МИД отметили, что список хабов будет в дальнейшем обновляться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 20:00 17 марта в стране было подтверждено уже 14 случаев инфицирования, из них 2 закончились летально. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения — в Черновицкой области (10), Житомирской и Киевской областях (по 1), а также в Киеве (2). В т.ч. в Черновицкой области госпитализированы 5 человек — в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В Киевской области госпитализирован 44-летний пациент. У скончавшейся накануне 33-летней жительницы Черновцов также подтвердился коронавирус.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter