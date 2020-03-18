Украина

"Это я убила Эрику": к обращению Зеленского добавили не те титры и пустили в эфир (фото)

Один из украинских телеканалов оскандалился, протитровав новое видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, как детективный сериал. Напомним, главной темой обращения стало возвращение из-за границы застрявших там украинцев.

В соцсети появился скриншот одного из кадров обращения.

Автор поста в Facebook, Екатерина Зиновьева, допустила, что такое произошло, потому что обращение Зеленского прервало показ детектива.

Она также назвала случившееся «прививкой от паники».

Шоумен Сергей Притула с юмором отреагировал на инцидент.

Напомним, в обращении президент заверил остающихся за границей украинцев в том, что всех их вернут на родину «рано или поздно», а также обнародовал список «хабов», откуда в Украину можно будет вылететь бесплатно или по минимальной цене.

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