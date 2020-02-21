Полиция начала штрафовать водителей, не уступающих дорогу скорым и патрульным машинам

Украина

В ходе стартовавшей в Украине полицейской операции «Внимание! Спецсигналы!» стражи порядка проверяют, как водители реагируют на оперативные автомобили, движущиеся с включенными мигалками и сиренами, и привлекают к ответственности нарушителей, не уступающих им дорогу. Профилактические отработки областных центров нашей страны начались 13 февраля и продлятся две недели, а при необходимости и дольше.

Автомобилям с мигалками не дают проехать даже пешеходы

Операцию «Внимание! Спецсигналы!» патрульная полиция проводит совместно со службой скорой помощи и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности предоставления дороги спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь иногда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не нужно забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни», — обосновал необходимость проведения операции Алексей Билошицкий.

По словам чиновника, нередко ситуации, когда водители не пропускают спецтранспорт, заканчиваются ДТП. Яркий пример тому — недавнее происшествие, которое случилось в Одессе на второй день проведения спецоперации. На регулируемом перекрестке улиц Балковской и Дальницкой с пожарным автомобилем столкнулись сразу две машины — Mitsubishi и Audi. От удара многотонный автомобиль ГСЧС перевернулся. Чудом в этом происшествии никто не пострадал. Впрочем, по утверждению Алексея Билошицкого, нередко аварии с оперативными машинами, движущимися с включенными спецсигналами, заканчиваются фатальными последствиями.

Суть проводимой операции «Внимание! Спецсигнал!» состоит в том, что на линию выезжают несколько экипажей скорой помощи и пожарных машин, за которыми на некотором отдалении следуют машины патрульной полиции. Если кто-то из водителей не пропускает скорые или пожарные авто, копы тут же вмешиваются в ситуацию, останавливая нарушителей и привлекая их к административной ответственности. Напомним, что за подобное прегрешение согласно действующему законодательству предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Первые дни проведения спецоперации уже дали определенные результаты. В частности, в столице патрульные успели выписать 64 админпротокола за непредоставление преимущества в движении автомобилям, движущимся с включенными спецсигналами.

Удивил, кстати, тот факт, что машины с включенными спецсигналами нередко игнорируют и пешеходы. Они умудряются пересекать дорогу, не обращая внимания на оперативные машины. Об этом нам рассказала сотрудница столичной скорой помощи Татьяна Мельник. Хотя, конечно, больше претензий у нее все же к водителям. «Из-за того, что водители не всегда уступают дорогу машине скорой помощи, нам не удается вложиться в отведенное время на прибытие на вызов, — говорит Татьяна Мельник. — В частности, в городе норматив для нас составляет десять минут, а за его пределами — двадцать минут. Каждая минута на вес золота! А водители совсем не задумываются над этим, часто не понимая крайней необходимости срочно уступить дорогу нашему служебному автомобилю. За годы работы мне не раз приходилось попадать даже в аварийные ситуации…»

Подтверждают ее слова и работники ГСЧС. «На вызов мы всегда едем с включенной сиреной и мигалками, да и сложно не заметить большие красные пожарные машины, — рассказывает сотрудник ГСЧС Иван Криворучко. — Тем не менее попадаются водители, которые нас не замечают. А случается, что нас не слышат из-за того, что в салонах машин музыка звучит громче, чем наши сирены».

К счастью, такие нарушения не носят массовый характер. Как показали первые дни проведения операции «Внимание! Спецсигналы!», большинство водителей стараются уступить дорогу. Не во всех случаях подобные нарушения оборачиваются для невнимательных водителей штрафами. Как правило, к ответственности привлекали тех, кто спорил и не признавал, что допустил нарушение, или же тех, кто создал аварийную ситуацию для скорой или пожарной машины.

Схожую тенденцию при проведении операции можно было проследить в Луцке, Житомире, Днепре, Одессе и Николаеве, где большинство водителей также оказались сознательными и ответственными.

При этом патрульные полицейские все же призывают всех без исключения водителей и пешеходов быть более внимательными и беспрекословно уступать дорогу спецавтомобилям.

Наряду с этим немало опрошенных нами водителей высказали общую мысль, которая несет в себе, на наш взгляд, рациональное зерно. Приведем самое характерное высказывание. «Копы сами виноваты в сложившейся ситуации, ведь практически постоянно ездят с включенными мигалками в потоке просто так, — заявил столичный водитель с 20-летним стажем Артем. — Водители уже привыкли к работающим маячкам, и им сложно быстро сориентироваться, это спешит на вызов оперативная машина или копы в штатном режиме патрулируют дорогу. Подобное отношение нередко переносится на скорые и пожарные. Именно поэтому многие водители должным образом не реагируют на включенные маячки. Раньше работники ГАИ включали мигалки и сирены только в тех случаях, когда действительно спешили на оперативное задание, и это автоматически привлекало внимание водителей». Напомним, что практика постоянной езды патрульных авто с включенными спецсигналами была введена после реформы патрульной полиции в 2015 году.

Самый «строгий» из проблесковых маячков — красный

Похоже, назрела необходимость напомнить водителям о разнице в спецсигналах и требованиях, применяемых при приближении машин с проблесковыми маячками разного цвета. Проблесковые маячки на патрульных машинах полиции, скорой помощи и пожарных машинах могут быть разных цветов, от работы и комбинации включения которых напрямую зависят требования к поведению водителей. Если вкратце, самый «строгий» цвет — красный. Когда он включен, другим машинам ехать нельзя. Синий в большинстве случаев обязывает уступить дорогу, а зеленый информирует о движении «патрульки», замыкающей сопровождаемую колонну.

Требования к движению автомобилей со спецсигналами прописаны в пункте 3 Правил дорожного движения. Напомним самые ключевые из них.

Водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от ряда требований ПДД при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и звукового сигнала, а также при обеспечении безопасности дорожного движения. Если нет необходимости в дополнительном привлечении внимания участников движения, звуковой сигнал может быть выключен. Однако водители даже без работающей сирены обязаны соответствующим образом реагировать на включение тех или иных мигалок.

Так, при приближении транспортного средства (ТС) с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители авто, которые могут создавать препятствие для его движения, обязаны уступить дорогу и обеспечить cвободный проезд такой машины и сопровождаемых автомобилей. На машинах, движущихся в сопровождаемой колонне, непременно должен быть включен ближний свет фар.

Если на оперативном авто включены проблесковые маячки синего и красного цвета или только красного, водители прочего транспорта обязаны остановиться возле правого края проезжей части или обочины. В случае встречи с такой «патрулькой» на дороге с разделительной полосой, трамвайными путями посередине или бульварной частью остановиться обязаны водители, которые двигаются в одном с ней направлении или траектория движения которых пересекается либо сливается с направлением движения патрульного транспортного средства (например, на перекрестках, выездах со дворов, прилегающих территорий и т. п. ).

Напомним, что согласно Правилам дорожного движения понятие «разделительная полоса» подразумевает выделенный конструктивно или при помощи сплошных линий дорожной разметки элемент автодороги, разделяющий смежные проезжие части. Таким образом, если патрульная машина с включенными маячками синего и красного цвета или только красного едет по дороге, где встречные транспортные потоки разделены прерывистой линией разметки, остановиться возле правого края проезжей части или обочины должны водители всех автомобилей — и попутного, и встречного направлений.

Если во время движения колонны на патрульном авто, которое едет впереди, включены проблесковые маячки синего и красного цвета или только красного, такую колонну должен замыкать патрульный автомобиль полиции с включенными зеленым и синим проблесковыми маячками или только зелеными. После проезда замыкающей машины с маячками все ограничения в движении снимаются.

Приближаясь к неподвижному транспортному средству с включенными маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом (или без такового), стоящему на проезжей части дороги или возле обочины, водитель должен снизить скорость до 40 километров в час, а при подаче регулировщиком соответствующего сигнала — остановиться. Продолжать движение можно только с разрешения регулировщика.

Обгонять или опережать ТС с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета или только красного, а также зеленого или синего и зеленого цвета запрещается. Нельзя двигаться по смежным полосам со скоростью колонны или занимать место в колонне. Обгонять или опережать транспортные средства с включенными проблесковыми спецсигналами можно лишь в одном случае: если работают только мигалки синего цвета.

«ФАКТЫ» не раз сообщали о ДТП с участием спецавтомобилей. Так, в серьезную аварию попали ехавшие на вызов пожарные в Киеве. В Одессе Mercedes подрезал скорую, из которой «вылетел» пациент. В Фастове на дороге не разминулись реанимобиль и Mersedes — двое пострадавших. А в Харькове водитель Nissan на перекрестке не пропустил скорую, спешащую на вызов с включенными проблесковыми маячками. В результате скорая перевернулась, ее водитель получил травмы и был госпитализирован.



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