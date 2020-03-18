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Золотая рыбка превратилась в огромного монстра и начала поедать соседей по аквариуму (фото)

Жительница американского города Чикаго Александра Миллер в июле 2018 года принесла домой в пластиковом пакетике золотую рыбку, которую выиграла в качестве приза на карнавале. Женщина назвала нового питомца Джеральд. Длина Джеральда составляла пять сантиметров. И Александра была уверена, что это стандартный размер для рыбок такого вида.

Однако Джеральд продолжал расти. И в итоге превратился в огромного «монстра» длиной в 31 сантиметр. Более того, Александра в ужасе заметила, что гигант начал поедать соседей по аквариуму. Так что плотоядную рыбку пришлось изолировать.

Он уже перерос два своих индивидуальных аквариума. Как пишет издание The Mirror, американка уже потратила 1300 долларов на замену его жилища. При этом Джеральд все еще растет. И хозяйка снова готовится покупать ему новый аквариум.

По словам Миллер, когда Джеральд голоден, он очень явственно дает понять об этом: начинает выпрыгивать из воды и кусать термометр, привлекая к себе внимание.

Таким Джеральд был "в детстве"

Фото из газеты The Mirror Caters News Agency



Ранее «ФАКТЫ» писали, что старейшая золотая рыбка умерла в возрасте 44 лет.

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