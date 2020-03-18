Коронавирус в Черновцах: родные умершей женщины заподозрили врачей в халатности

Украина

Родные умершей в Черновицкой области 33-летней женщины, которая так и не дождалась результатов тестов на коронавирус, утверждают, что заболевшая могла бы выжить, но ей вовремя не предоставили необходимую помощь.

Как сообщает «Первый Буковинский», в редакцию обратилась мать умершей Татьяны Людмила Пацалюк. «Татьяне было 33… Без мамы осталось двое детей… Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы ей вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь», — пишет женщина и добавляет, что у умершей была опухоль возле центрального ствола головного мозга, однако после операции в 2016 году та чувствовала себя нормально.

Людмила Пацалюк рассказала, что у ее дочери 7 марта поднялась температура, которая не проходила два дня, после чего был вызван врач. Больной назначили антибиотики, но ей стало только хуже. В отделении пульмонологии областной больницы, куда привезли Татьяну, сказали, что хрипов нет, что на снимке «все нормально» и отправили женщину домой. В ночь на 14 марта ей стало хуже, родные вызвали сельскую «скорую», которая увезла Татьяну в Черновцы, где больную поместили в инфекционное отделение.

«Позже у нее начался судорожный приступ — из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикацию организма. Возможно, врачи не обратили внимание, что при удалении опухоли ей капали сильные антибиотики и организм резистентен к слабым. В инфекционном отделении состояние ухудшалось. Интоксикация и постоянная субфебрильная температура вызвали судороги. Татьяна потеряла сознание в понедельник около 17:00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работают и кто знает, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали — в 19:20 Татьяны не стало», — пишет мать умершей.

Людмила Пацалюк не соглашается с выводом врачей, что у ее дочери был эпилептический приступ — такого у Татьяны не было ни разу в жизни. «Нам известно, что врачи не могли найти вен — поэтому не докаповали растворы, игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях», — добавила мать умершей и посетовала на то, что после посещения отделения пульмонологии областной больницы Татьяну отправили домой, а не предоставили помощь человеку из группы риска в тот же день.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области зафиксировано 10 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Всего по Украине — 14 случаев — по одному заболевшему в Киевской и Житомирской областях и еще двое — в столицы. Таковы официальные данные на 17 марта 2020 года.

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