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Есть шансы на победу: Украина вошла в пятерку фаворитов "Евровидения"
Представители Украины на «Евровидении» группа Go_A, которая по прогнозам букмекеров занимает всего лишь 25 место в рейтинге и имеет сомнительные шансы на выход в финал, может стать темной лошадкой конкурса. Электоро-фолк коллектив с песней «Соловей» понравился публике. О чем говорит результат опроса телезрителей, опубликованный на официальном сайте «Евровидения» Eurovisionworld.com. Они поставили Go_A на четвертое место.
На первом месте находится российская группа Little Big с песней Uno, которую опубликовала с нарушением правил конкурса. Вторую строчку занимает Грузия (Tornike Kipiani «Take Me As I Am»), третью — Литва (The Roop «On Fire»). Фаворитке букмекеров Виктории из Болгарии пророчат всего лишь шестое место.
Напомним, «Евровидение» может оказаться под угрозой срыва из-за коронавируса. Пока организаторы не намерены отменять конкурс, его судьбу обещают решить в начале апреля.
Группа Go_A представила обновленную версию песни «Соловей».
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