26.41 / 27.20 29.26 / 30.27
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Есть шансы на победу: Украина вошла в пятерку фаворитов "Евровидения"

12:01 16 марта 2020 475
Группа Go_A
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Представители Украины на «Евровидении» группа Go_A, которая по прогнозам букмекеров занимает всего лишь 25 место в рейтинге и имеет сомнительные шансы на выход в финал, может стать темной лошадкой конкурса. Электоро-фолк коллектив с песней «Соловей» понравился публике. О чем говорит результат опроса телезрителей, опубликованный на официальном сайте «Евровидения» Eurovisionworld.com. Они поставили Go_A на четвертое место.

На первом месте находится российская группа Little Big с песней Uno, которую опубликовала с нарушением правил конкурса. Вторую строчку занимает Грузия (Tornike Kipiani «Take Me As I Am»), третью — Литва (The Roop «On Fire»). Фаворитке букмекеров Виктории из Болгарии пророчат всего лишь шестое место.

Напомним, «Евровидение» может оказаться под угрозой срыва из-за коронавируса. Пока организаторы не намерены отменять конкурс, его судьбу обещают решить в начале апреля.

Группа Go_A представила обновленную версию песни «Соловей».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Одесса

В Одессе из-за карантина опустели торговые центры: в сеть попали фото

Тестирование

В Украине вылечили первого заболевшего на коронавирус

Лилия Подкопаева

41-летняя Лилия Подкопаева в купальнике раскрыла секрет стройности (фото)

Грипп

В Украине от гриппа умерли 63 человека

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер