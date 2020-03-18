- 15:11 Коронавирус у Шахова: стало известно, когда нардеп был в Раде в последний раз
- 15:08 Распространял фейки о коронавирусе: в Одессе поймали интернет-провокатора
- 15:01 Карантин в Украине: для пожилых людей обещают организовать бесплатную доставку продуктов и лекарств
- 15:00 Зеленскому хотят разрешить единолично вводить чрезвычайное положение: что об этом известно
- 14:56 Выбирала иностранцев: сотрудница одесского банка сняла миллионы гривен с чужих счетов
- 14:35 Грузовик протаранил легковушку под Николаевом: есть погибший
- 14:34 Чеснок не поможет: МОЗ развенчал миф о борьбе с COVID-19
- 14:22 Украина организует чартеры для возвращения украинцев: откуда и как можно улететь
- 14:18 «Там одни трупики»: Кернес отличился странным заявлением о коронавирусе в Италии
- 14:13 Продукты дорожают, а у бизнеса огромные убытки: первые последствия карантина в Украине
- 14:04 Нардеп Шахов подхватил коронавирус
- 13:52 Организаторы «Евровидения» отменили ряд мероприятий
Коронавирус у Шахова: стало известно, когда нардеп был в Раде в последний раз
Народный депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов, у которого официально подтверждено инфицирование COVID-19, после возвращения из Италии не посещал заседания Верховной Рады.
По информации пресс-службы парламента, Шахов отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта. Согласно данным электронной регистрации в парламенте, последний раз Шахов появлялся в Раде 6 марта.
Вместе с тем, нардеп принимал участие в заседании Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования 12 марта — сразу после возвращения из Италии.
Напомним, Шахов оказался в числе жителей Киевской области, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Депутат заявил, что самоизолировался и в настоящее время занимается дезинфекцией.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее коронавирус заподозрили у народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина, который ездил во Францию и встречался с зараженным французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...