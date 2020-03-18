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Украина

Коронавирус у Шахова: стало известно, когда нардеп был в Раде в последний раз

15:11 18 марта 2020 119
Шахов
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Народный депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов, у которого официально подтверждено инфицирование COVID-19, после возвращения из Италии не посещал заседания Верховной Рады.

По информации пресс-службы парламента, Шахов отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта. Согласно данным электронной регистрации в парламенте, последний раз Шахов появлялся в Раде 6 марта.

Вместе с тем, нардеп принимал участие в заседании Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования 12 марта — сразу после возвращения из Италии.

Напомним, Шахов оказался в числе жителей Киевской области, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Депутат заявил, что самоизолировался и в настоящее время занимается дезинфекцией.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее коронавирус заподозрили у народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина, который ездил во Францию и встречался с зараженным французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером.

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