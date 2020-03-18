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Подхвативший коронавирус житель Киевщины находится в самоизоляции
В Киевской области коронавирусная инфекция подтверждена у мужчины. Об этом со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья сообщила пресс-служба Киевской областной администрации.
Госпитализировать его не стали, инфицированный находится на самоизоляции. Также на самоизоляции находятся его родные.
Известно, что недавно мужчина вернулся из-за границы.
Тем временем в Броварах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Она на днях вернулась из Испании, поэтому, почувствовав себя плохо, обратилась в приемное отделение базовой клинической больницы.
«Состояние женщины стабильное, она находится под надзором медиков» — сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в стране было подтверждено 14 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 закончились летально.
Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения — в Черновицкой области (10). Также по одному случаю зафиксировали в Житомирской и Киевской областях. В Киеве же подобный диагноз поставили двум пациентам.
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