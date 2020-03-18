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Украина

Подхвативший коронавирус житель Киевщины находится в самоизоляции

11:17 18 марта 2020 736
Подхвативший коронавирус житель Киевщины находится в самоизоляции
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киевской области коронавирусная инфекция подтверждена у мужчины. Об этом со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья сообщила пресс-служба Киевской областной администрации.

Госпитализировать его не стали, инфицированный находится на самоизоляции. Также на самоизоляции находятся его родные.

Известно, что недавно мужчина вернулся из-за границы.

Тем временем в Броварах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Она на днях вернулась из Испании, поэтому, почувствовав себя плохо, обратилась в приемное отделение базовой клинической больницы.

«Состояние женщины стабильное, она находится под надзором медиков» — сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в стране было подтверждено 14 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 закончились летально.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения — в Черновицкой области (10). Также по одному случаю зафиксировали в Житомирской и Киевской областях. В Киеве же подобный диагноз поставили двум пациентам.

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