24.64 / 24.94 27.62 / 28.13
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Нардепа от ОПЗЖ отправили в изоляцию после сдачи экспресс-тестов на коронавирус

17:16 6 марта 2020 252
Диагностика
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Народному депутату от ОПЗЖ Олегу Волошину провели экспресс-диагностику на вирусные инфекции. Это сделано после встречи нардепа с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, заболевшим COVID-19.

«Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные», — написал Волошин в своем Facebook.

Однако нардепу надо находиться на домашнем карантине, как указано в заключении медиков Александровской больницы.

Волошин уточнил, что ему придется пробыть дома до 12 марта, когда истекут 14 дней с момента встречи с Рейтцером.

Ранее сообщалось, что появились новые данные о мужчине из Черновцов, у которого после поездки в Италию диагностировали коронавирус, — у него фиксируют скачки температуры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

задержание

Жестокое убийство девушки в Харькове: подозреваемые рассказали о своих мотивах (фото, видео)

мужчины

В киевской маршрутке мужчина разбил нос женщине в ответ на просьбу не хамить (видео 18+)

Долнецк

«Парламент ДНР» лишил украинский язык государственного статуса: в сети указали на важный момент

Тиньков

Российский миллиардер Тиньков рассказал о смертельной болезни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер