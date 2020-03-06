Здоровье и медицина

Нардепа от ОПЗЖ отправили в изоляцию после сдачи экспресс-тестов на коронавирус

Народному депутату от ОПЗЖ Олегу Волошину провели экспресс-диагностику на вирусные инфекции. Это сделано после встречи нардепа с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, заболевшим COVID-19.

«Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные», — написал Волошин в своем Facebook.

Однако нардепу надо находиться на домашнем карантине, как указано в заключении медиков Александровской больницы.

Волошин уточнил, что ему придется пробыть дома до 12 марта, когда истекут 14 дней с момента встречи с Рейтцером.

Ранее сообщалось, что появились новые данные о мужчине из Черновцов, у которого после поездки в Италию диагностировали коронавирус, — у него фиксируют скачки температуры.

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