Нардеп Шахов подхватил коронавирус (видео)

Украина

Народный депутат Сергей Шахов (группа «Довіра») оказался в числе жителей Киевской области, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Его официально включили в список инфицированных, составленный Минздравом.

В комментарии ТСН депутат заявил, что самоизолировался и в настоящее время занимается дезинфекцией.

Впоследствии депутат записал видеообращение, в котором заявил, что первый тест на коронавирус был положительным, однако он сдал биоматериал повторно и сейчас ждет результатов.

44-летний народный депутат был избран в Раду по мажоритарному округу № 114.

На заседании Согласительного совета в Раде 17 марта Шахов уже отсутствовал.

Напомним, ранее коронавирус заподозрили у народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина, который ездил во Францию и встречался с зараженным французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером.

При этом уже действовала рекомендация спикера народным депутатам отменить все зарубежные поездки на период вспышки коронавируса COVID-19.

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