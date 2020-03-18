27.23 / 28.57 29.60 / 31.19
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кабмин определился с новым главой Тернопольской области

15:21 18 марта 2020 91
Владимир Труш
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Вместо уволенного указом президента главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля руководителем области может стать Владимир Труш — его кандидатуру утвердили на заседании Кабинета министров.

Будущий губернатор, указ о назначении которого должен подписать Владимир Зеленский, на данный момент руководит Рогатинской райгосадминистранией в Ивано-Франковской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще в феврале этого года Зеленский принял отставку Сопеля из-за «неудовлетворительной работой местных властей по информированию населения об эпидемической безопасности». В частности, речь шла о волнениях в области, связанных с планами разместить в одном из местных санаториев украинцев, которых вывозили из охваченного эпидемией коронавируса китайского Уханя.

Фото с сайта Рогатинской РГА.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Шахов

Коронавирус у Шахова: стало известно, когда нардеп был в Раде в последний раз

Стоп-кадр с видео

Полетели головы: в Херсоне уволили чиновников из-за танца в чулках 8 Марта (видео)

Геннадий Кернес

«Там одни трупики»: Кернес отличился странным заявлением о коронавирусе в Италии (видео)

супермаркет

Продукты дорожают, а у бизнеса огромные убытки: первые последствия карантина в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер