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Кабмин определился с новым главой Тернопольской области
Вместо уволенного указом президента главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля руководителем области может стать Владимир Труш — его кандидатуру утвердили на заседании Кабинета министров.
Будущий губернатор, указ о назначении которого должен подписать Владимир Зеленский, на данный момент руководит Рогатинской райгосадминистранией в Ивано-Франковской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще в феврале этого года Зеленский принял отставку Сопеля из-за «неудовлетворительной работой местных властей по информированию населения об эпидемической безопасности». В частности, речь шла о волнениях в области, связанных с планами разместить в одном из местных санаториев украинцев, которых вывозили из охваченного эпидемией коронавируса китайского Уханя.
Фото с сайта Рогатинской РГА.
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