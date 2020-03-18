Украина

"Главврач без маски, полиция без масок, но с оружием": журналисты нагрянули в Александровскую больницу Киева

Известная журналистка Янина Соколова со съемочной группой побывала в Александровской больнице Киева, где делают тесты на коронавирус, и выяснила, что медики и полицейские там находятся без медицинских масок.

«Главный врач ходит по корпусам без маски. Говорит, что врачам можно. Экспресс-тестов в больнице 200», — пишет журналистка на своей страничке в соцсетях и добавляет: «Врачи глубоко обеспокоены, даже больше, чем ЕС российской агрессией, по поводу отсутствия возможности добираться до больницы работникам из пригородных зон. Должна быть организована система. Даже ежели карантин».

По ее информации, с подозрением на коронавирус обращаются по шесть пациентов в день. Подтвержденный на данный момент — один. «У инфекционного отделения — Нацгвардия и полиция. Без масок, но с оружием», — добавила Янина Соколова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вслед за Житомирской и Черновицкой областями режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса ввели и в Киевской области.

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