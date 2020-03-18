В Италии наказали украинку, пытавшуюся заработать на коронавирусе

Украина

В Италии, где из-за коронавируса власти ввели серьезные ограничительные меры, задержали украинку, которая на улице продавала медицинские маски.

По информации издания Milano Today, это произошло возле одного из супермаркетов в Милане. О женщине с масками, которая приходила к магазину несколько дней подряд, в полицию сообщил местный житель. Когда правоохранители приезали по вызову, то 53-летняя украинка попыталась от них сбежать, пряча маски под одеждой.

Задержанной выписали штраф — за несанкционированную торговлю и нарушение режима карантина.

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