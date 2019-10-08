Виктория Булитко рассказала правду о романе с Дмитрием Дикусаром

Шоу-бизнес

Звезда «Дизель Шоу» актриса Виктория Булитко рассказала о романе с партнером по шоу «Танці з зірками» Дмитрием Дикусаром. Слухи о более, чем дружеских отношениях появились после их совместной поездки в Грузию, а также чувственных номеров на паркете.

Казалось, подделать такие эмоции невозможно. Роман между Викторией и Дмитрием действительно есть, но только на паркете. Актриса призналась, что ее с Дикусаром связывают исключительно рабочие отношения.

«У нас есть роман, но только на паркете», — сказала Виктория. Она рассказала, что на самом деле ее сердце несвободно, но имя своего избранника актриса называть не стала.

«Да, я, так сказать, не одинокая. Могут все расслабиться. Даже Дикусар», — пошутила актриса и поставила точку в разговоре о личном. Булитко также скрывает свой возраст.

Напомним, в минувшем эфире участники «Танці з зірками» поменялись партнерами. Булитко с Максом Леоновым исполнила фьюжн, начав танец со страстного поцелуя.

Также участница проекта Людмила Барбир в сексуальном боди в паре с Женей Котом показала настоящую страсть на паркете.

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