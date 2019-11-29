Шоу-бизнес

Актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко с партнером Дмитрием Дикусаром неожиданно для самих себя дошли до финала и заняли почетное третье место. За 14 эфиров они получали невысокие оценки судей проекта и выслушивали немало критических замечаний. Но каждый эфир пару спасала народная любовь. Благодаря голосованию телезрителей Виктория и Дмитрий ни разу не попали в зону риска. В финале после оглашения результатов они выглядели счастливыми и не уставали благодарить друг друга.

Булитко говорит, что участие в танцах для нее стало сложным испытанием. Ей пришлось разрываться между подготовкой к танцам и репетициями, гастролями «Дизель Шоу». Тем не менее, она довольна результатом и уверена, что этот проект принес в ее жизнь кардинальные изменения. Об этом миниатюрная актриса откровенно рассказала в интервью «ФАКТАМ».

— Вика, похоже, ты сама не ожидала, что дойдешь до финала. С какими эмоциями восприняла результаты шоу?

— Нет, конечно! В начале проекта финал казался мне чем-то нереальным… То, что я оказалась в финале — уже победа для меня, ведь с танцами я никогда не дружила. По хореографии в театральном у меня всегда были тройки. А в детстве врачи ставили мне диагноз — дисплазия. И допускали, что я вообще буду хромать всю жизнь. А тут — финал!

— Как три с половиной месяца в проекте изменили твою жизнь?

— Кардинально! Во-первых, я похудела. Пришла в ту форму, о которой давно мечтала. Свою роль сыграло большое количество физических тренировок и репетиций, отсутствие времени на полноценный обед… В августе я весила 47 кг, сейчас около 44 кг. Вроде всего три килограмма, но с моим ростом 1,53 см это очень заметно! Фигура преобразилась. Тело стало подтянутым, животик плоский, четко виден рельеф мышц. Я довольна и теперь смело могу носить летние платьица, которые лежат в шкафу с прошлого сезона.

— И ты и так всегда была стройной, как чувствуешь себя после нагрузок и отсутствия полноценного сна?

— Чувствую себя прекрасно, потому что давно хотела стать спортивной. Я так не выглядела даже в школе! В нынешнем весе мне очень комфортно. Теперь думаю, как сохранить фигуру? Честно признаюсь, если выбирать между спортзалом и отдыхом, я выберу отдых! Но перед танцевальным проектом нужно было заставить себя активничать… Я купила семь красивых костюмов разных цветов для тренировок, чтобы разнообразить процесс и как-то себя мотивировать! И меняла в зависимости от дня. Так и мне было интересно, и Диме, я надеюсь (смеется). Надеюсь, что эти костюмы не будут пылиться в шкафу, очень хочу продолжить заниматься.

— Тебя критиковали, что ты не умеешь танцевать, как сама себя ощущала на паркете?

— Я очень благодарна судьбе, что эти три месяца были в моей жизни. Я работала с невероятно талантливым Димой Дикусаром и его другом, хореографом-постановщиком Георгием Рассказовым. Они не жалели ни времени, ни сил, чтобы научить меня танцевать. И у них это получилось. Не зря ведь мы в финале! Значит, чему-то они меня научили, и я получала кайф от процесса. Мы использовали каждый момент для репетиций, я летала с Димой в Грузию, он колесил со мной по городам, когда мы гастролировали с «Дизель Шоу». Порой спали по три часа в сутки, но выкладывались на все 100% и даже больше.

Уверена, что мы с Димой и Жорой ещё не раз встретимся, чтобы просто посидеть на берегу Днепра и поболтать. У нас много общего и мы останемся близкими людьми.

— Вас вытягивали телезрители, это твоя армия поклонников?

— Я всегда старалась общаться со своими поклонниками. Сейчас это делать сложнее из-за высокой загрузки и большого количества проектов, но я стараюсь! Очень хочется каждому ответить, сказать «спасибо» за любовь и поддержку. И дальше буду стараться оставаться на связи. Хотя, это непросто, число подписчиков действительно растет с каждым днем.

— Как твой бунт на проекте отразился на результатах?

— Я — абсолютно неконфликтный человек и все об этом знают. Начиная с первых эфиров, не решалась сказать, если мне что-то не нравилось. Стеснялась даже попросить поменять мне обувь, в которой было очень неудобно танцевать! Вот такая я была нерешительная… А сейчас обязательно скажу, если что-то не так.

Честно скажу, в начале проекта нас пытались противопоставить с Леной Кравец. На самом деле, с Леной и Максимом Леоновым мы прекрасно общаемся, подружились на проекте. Особо нас сблизила неделя, когда менялись партнерами и вместе вышли на паркет. Мы потом много общались за кулисами. Если вдруг еще встретимся в каких-то проектах, я буду очень рада!

— Что тебя расстроило на проекте?

— Меня действительно возмутил и расстроил тот эфир, в котором перекрутили мою визитку. Было очень обидно, как все преподнесли. Я много говорила о том, как ребята из «Дизель Шоу» меня поддерживают, шлют смс. Но почему-то из контекста взяли только одну фразу. Более того, взяли нашу, семейную, фотографию, которая из цветной превратилась в черно-белую и треснула. Перевернули все так, будто у нас конфликты. Такого нет. Зачем такое делать? Меня это огорчает. Точно также это огорчило ребят, которые смотрели шоу по телевизору и отправляли за меня смс. Такой шаг был нечестным в первую очередь к моей семье «дизелей».

— В последнее время ты несколько раз меняла имидж: была русоволосой, блондинкой, брюнеткой. Снова задумала смену имиджа?

— Я всегда буду меняться, как весна, зима, лето и осень! Почему бы не попробовать блонд? Мне кажется, что светлые волосы добавляют мне элегантности и благородства… Может, действительно перекраситься?

— Говорят, ты серьезно задумалась о материнстве?

- Я всегда то слишком занята, то ещё не готова. Поэтому до сих пор у меня нет детей. Если так задуматься, я никогда не буду готова… может быть уже пора? А вообще, я люблю спонтанность! Поэтому, если однажды я проснусь и пойму: «Это произошло! Я беременна», то не испугаюсь, а с улыбкой приму этот факт.

Напомним, Викторию на проекте поддерживали ее коллеги по «Дизель Шоу». Шеф-редактор Алексей Бланарь встал на защиту Булитко и резко высказался о продюсерах шоу.

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