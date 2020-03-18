День счастья 2020: веселые открытки и поздравления

Общество и люди

В пятницу, 20 марта, в мире отмечают День счастья. В этот день, когда все сидят на карантине из-за коронавируса, самое время отправить другу веселую открытку.

А «ФАКТЫ» собрали для вас лучшие открытки и поздравления.

С Днем счастья я хочу поздравить

Родных, любимых, всех друзей,

Пускай их счастье не покинет,

И будет жизнь полна затей,

Пусть улыбаются, смеются,

Не унывают никогда,

Тем, у кого в душе есть счастье,

Любая не страшна беда!

***

От души с Днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А ещё улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!

***

Ищите счастье в мелочах,

В улыбках, в ясных, светлых днях,

В прекрасных, радостных мгновениях,

В чудесных, сладких сновидениях,

А утром — в кофе ароматном

И в слове добром и приятном,

В случайной важной в жизни встрече,

В огнях, что зажигает вечер,

В объятиях, поцелуях нежных,

В дожде и солнце, вьюгах снежных:

Для счастья сто причин найдет

Лишь тот, что жизни вкус поймет!



***

Пусть счастье к каждому придет,

Тихонько подкрадется

Или, совсем наоборот,

С фанфарами ворвется.

Вломится в дверь однажды днем

Или безлунной ночью

Заглянет к вам на огонек,

Как будто между прочим.

Неважно, как, неважно, где,

Поверьте — счастье будет,

Оно достанет вас везде.

Так с Днем вас счастья, люди!

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