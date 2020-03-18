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Общество и люди

День счастья 2020: веселые открытки и поздравления

12:32 19 марта 2020 79
День счастья
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 20 марта, в мире отмечают День счастья. В этот день, когда все сидят на карантине из-за коронавируса, самое время отправить другу веселую открытку.

А «ФАКТЫ» собрали для вас лучшие открытки и поздравления.

День счастья

С Днем счастья я хочу поздравить
Родных, любимых, всех друзей,
Пускай их счастье не покинет,
И будет жизнь полна затей,
Пусть улыбаются, смеются,
Не унывают никогда,
Тем, у кого в душе есть счастье,
Любая не страшна беда!

День счастья

***
От души с Днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А ещё улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!

День счастья

***
Ищите счастье в мелочах,
В улыбках, в ясных, светлых днях,
В прекрасных, радостных мгновениях,
В чудесных, сладких сновидениях,
А утром — в кофе ароматном
И в слове добром и приятном,
В случайной важной в жизни встрече,
В огнях, что зажигает вечер,
В объятиях, поцелуях нежных,
В дожде и солнце, вьюгах снежных:
Для счастья сто причин найдет
Лишь тот, что жизни вкус поймет!

День счастья
***
Пусть счастье к каждому придет,
Тихонько подкрадется
Или, совсем наоборот,
С фанфарами ворвется.

Вломится в дверь однажды днем
Или безлунной ночью
Заглянет к вам на огонек,
Как будто между прочим.

Неважно, как, неважно, где,
Поверьте — счастье будет,
Оно достанет вас везде.
Так с Днем вас счастья, люди!

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака самые везучие и счастливые.

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