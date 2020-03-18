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Шоу-бизнес

Леся Никитюк шокировала изменениями в фигуре (фото)

19:06 18 марта 2020 364
Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская телеведущая Леся Никитюк, как и остальные ее коллеги, сидит дома из-за карантина. Лесю волнует, что за время карантина она станет менее стройной.

Звезда даже обработала в редакторе свои фото (не очень умело), показав, какой она станет. «Я после карантина», — подписала Леся фото, на котором она с очень пышными ягодицами.

Никитюк

«Так лучше, а то худая слишком», «Кобылка», «Секси», «Умеешь насмешить, Леся», — пишут поклонники.

Никитюк

Никитюк

Никитюк

Они утверждают, что все получилось — «как у Ким». А еще подписчиков волнует тень на пятой точке Леси. «Чья это рука?» — спрашивают они.

Кстати, ранее Леся показала, как правильно мыть руки.

Напомним, что во время карантина Настя Каменских решила провести тренировку онлайн.

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