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Украина

В Украине начали штрафовать перевозчиков за "перебор" пассажиров в салоне

17:55 18 марта 2020 116
маршрутка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 18 марта, в Одессе оштрафовали водителя маршрутки, который нарушил одно из требований карантина, введенного в Украине в целях не распространения коронавируса.

Как сообщает 4 868, сотрудники полиции, остановив для осмотра маршрутное такси № 201, обнаружили нарушение правил перевозки пассажиров: в салоне вместо «положенных» 10 пассажиров находились 12.

Сумма штрафа якобы составила 1700 гривен.

С 18 марта полицейские и мобильные группы будут контролировать выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок. Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, все полицейские, которые несут службу на улицах городов и сел, будут проводить информационную работу. Он также призвал руководителей профильных предприятий и предпринимателей, оказывающих услуги пассажирских перевозок, с пониманием отнестись к ограничительным мерам.

Клименко также сообщил, что в Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как оказываются услуги пассажирских перевозок. Во всех остальных регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции. Наряды полиции будут дежурить и вблизи авто- и железнодорожных вокзалов.

Напомним, одним из ограничений на период карантина было количество пассажиров в маршрутных такси, троллейбусах/автобусах/трамваях до 10 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе.

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