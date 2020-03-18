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Ризатдинова провела «тренировку» в супермаркете: забавное видео
Пандемия коронавируса «отправила» практически всех спортсменов на вынужденный карантин. Кто-то остается дома, придумывая разнообразные челленджи, а некоторые все же выбираются в город по неотложным делам.
Чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова решила совместить приятное с полезным, и в супермаркете, закупая продукты, продемонстрировала свои профессиональные навыки. Благо, людей в магазине оказалось мало, и никто не мешал Анне упражняться в растяжке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ризатдинова в сексуальном белье стала героиней эротического календаря.
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