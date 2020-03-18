Ризатдинова провела «тренировку» в супермаркете: забавное видео

Спорт

Пандемия коронавируса «отправила» практически всех спортсменов на вынужденный карантин. Кто-то остается дома, придумывая разнообразные челленджи, а некоторые все же выбираются в город по неотложным делам.

Чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова решила совместить приятное с полезным, и в супермаркете, закупая продукты, продемонстрировала свои профессиональные навыки. Благо, людей в магазине оказалось мало, и никто не мешал Анне упражняться в растяжке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ризатдинова в сексуальном белье стала героиней эротического календаря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter