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Спорт

Ризатдинова провела «тренировку» в супермаркете: забавное видео

20:18 18 марта 2020 321
Анна Ризатдинова
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Пандемия коронавируса «отправила» практически всех спортсменов на вынужденный карантин. Кто-то остается дома, придумывая разнообразные челленджи, а некоторые все же выбираются в город по неотложным делам.

Чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова решила совместить приятное с полезным, и в супермаркете, закупая продукты, продемонстрировала свои профессиональные навыки. Благо, людей в магазине оказалось мало, и никто не мешал Анне упражняться в растяжке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ризатдинова в сексуальном белье стала героиней эротического календаря.

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