Происшествия

В Киеве аферисты "кинули" священника на полмиллиона гривен и хотели выманить еще миллион (фото)

Полиция Киева задержала группу иностранцев, которые обманули священнослужителя, продав ему якобы монеты из серебра и золота времен царской России. Ранее в Одессе изобличили мошенника, придумавшего схему получения денег через Интернет.

Как сообщили в столичном главке полиции, в ходе реализации оперативной информации, на улице Пушкинской была задержана группа из четырех человек. Задержанные подозреваются в совершении двух эпизодов мошенничества в Киеве.

По данным источников «Украинской правды», от рук аферистов пострадал священник Киево-Печерской лавры. Он в феврале 2020 года приобрел у незнакомых ему мужчин 150 золотых монет на сумму 500 тысяч гривен. Экспертиза установила, что приобретенные им монеты изготовлены из меди и цинка.

Через несколько дней один из злоумышленников снова позвонил потерпевшему с предложением приобрести еще 800 монет за 1 миллион гривен.

Очередная сделка проводилась при сопровождении полиции. В ходе операции полицейские и задержали четырех человек с поличным.

Во время обыска у них изъяли монеты из металла белого и желтого цвета, другие антикварные изделия, 2 тысячи поддельных купюр украинской гривни номиналом 500 гривен, помеченные специальным раствором, а также другие вещественные доказательства.

«ФАКТЫ» ранее писали о мошенниках, которые обманывали доверчивых граждан под предлогом сдачи в аренду квартир.

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