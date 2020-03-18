27.24 / 28.54 29.55 / 31.10
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве аферисты "кинули" священника на полмиллиона гривен и хотели выманить еще миллион (фото)

22:05 18 марта 2020 285
серебро
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Полиция Киева задержала группу иностранцев, которые обманули священнослужителя, продав ему якобы монеты из серебра и золота времен царской России. Ранее в Одессе изобличили мошенника, придумавшего схему получения денег через Интернет.

Как сообщили в столичном главке полиции, в ходе реализации оперативной информации, на улице Пушкинской была задержана группа из четырех человек. Задержанные подозреваются в совершении двух эпизодов мошенничества в Киеве.

По данным источников «Украинской правды», от рук аферистов пострадал священник Киево-Печерской лавры. Он в феврале 2020 года приобрел у незнакомых ему мужчин 150 золотых монет на сумму 500 тысяч гривен. Экспертиза установила, что приобретенные им монеты изготовлены из меди и цинка.

Через несколько дней один из злоумышленников снова позвонил потерпевшему с предложением приобрести еще 800 монет за 1 миллион гривен.

Очередная сделка проводилась при сопровождении полиции. В ходе операции полицейские и задержали четырех человек с поличным.

Во время обыска у них изъяли монеты из металла белого и желтого цвета, другие антикварные изделия, 2 тысячи поддельных купюр украинской гривни номиналом 500 гривен, помеченные специальным раствором, а также другие вещественные доказательства.

«ФАКТЫ» ранее писали о мошенниках, которые обманывали доверчивых граждан под предлогом сдачи в аренду квартир.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гнутово КПВВ

Пушилин «закрыл» ОРДО. У проживающих в оккупации паника (фото)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

свадьба

В масках и перчатках: в Киеве состоялась первая "антикоронавирусная" свадьба (фото)

Зеленский

Зеленский — все: Илларионов дал тревожный прогноз о переговорах с Путиным (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер