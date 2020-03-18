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В Киеве аферисты "кинули" священника на полмиллиона гривен и хотели выманить еще миллион (фото)
Полиция Киева задержала группу иностранцев, которые обманули священнослужителя, продав ему якобы монеты из серебра и золота времен царской России. Ранее в Одессе изобличили мошенника, придумавшего схему получения денег через Интернет.
Как сообщили в столичном главке полиции, в ходе реализации оперативной информации, на улице Пушкинской была задержана группа из четырех человек. Задержанные подозреваются в совершении двух эпизодов мошенничества в Киеве.
По данным источников «Украинской правды», от рук аферистов пострадал священник Киево-Печерской лавры. Он в феврале 2020 года приобрел у незнакомых ему мужчин 150 золотых монет на сумму 500 тысяч гривен. Экспертиза установила, что приобретенные им монеты изготовлены из меди и цинка.
Через несколько дней один из злоумышленников снова позвонил потерпевшему с предложением приобрести еще 800 монет за 1 миллион гривен.
Очередная сделка проводилась при сопровождении полиции. В ходе операции полицейские и задержали четырех человек с поличным.
Во время обыска у них изъяли монеты из металла белого и желтого цвета, другие антикварные изделия, 2 тысячи поддельных купюр украинской гривни номиналом 500 гривен, помеченные специальным раствором, а также другие вещественные доказательства.
«ФАКТЫ» ранее писали о мошенниках, которые обманывали доверчивых граждан под предлогом сдачи в аренду квартир.
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