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Происшествия

Обманули больше 20 человек: в Киеве разоблачили несовершеннолетних аферистов

9:38 3 марта 2020 291
Аренда
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В столице трое мошенников завладели средствами доверчивых граждан под предлогом сдачи в аренду квартир. Ранее в столице нотариус умудрилась, подделав документы, завладеть целым зданием стоимостью 26 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, трое юношей, из которых двое — несовершеннолетние, в 2018—2019 годах размещали на популярном интернет-сайте объявления о сдаче в столице квартир в аренду.

Затем аферисты получали предоплату за первый и последний месяц аренды. Но когда арендаторы приезжали по указанным адресам, то не могли попасть в квартиры. Следствие установило уже более 20 пострадавших граждан.

При обысках у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карточки и компьютерную технику — все это использовалось для обмана доверчивых клиентов.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили невероятно наглых квартирных аферисток.

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