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Украина

Сервисные центры МВД прекращают прием граждан

0:25 19 марта 2020 9
Сервисные центры МВД
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с введением карантина в Украине сервисные центры Министерства внутренних дел с сегодняшнего дня, 19 марта, перейдут в онлайн-режим работы.

Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«С 19 марта по 3 апреля 2020 сервисные центры МВД временно останавливать прием граждан и работают по отдельному графику, преимущественно в режиме онлайн», — отметили в министерстве.

Прием будет вестись исключительно для предоставления неотложных услуг, в частности, регистрации/перерегистрации и снятия с учета транспортных средств (только для медицинских и дипломатических учреждений), перерегистрации транспортного средства в связи с потерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля, восстановление водительского удостоверения в случае его утери или кражи.

Кроме того, граждане страны смогут получить некоторые услуги через электронный кабинет водителя. Речь, в частности, идет, о верификации данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства; о назначении надлежащего пользователя; о проверке наличия и оплаты административных правонарушений; о проверке транспортного средства по VIN-коду и, наконец, о восстановлении и обмене водительского удостоверения. Но сами документы выдадут после официального окончания карантина.

При этом в МВД подчеркнули, что прием граждан с явными признаками ОРВИ проводиться не будет ни в коем случае.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что со среды, 18 марта в Украине прекратились все виды междугородных и межобластных пассажирских автобусных перевозок. С этого времени в украинских городах закрыли также железнодорожные вокзалы: теперь работать будут только кассы для возврата билетов. А глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полицейские и мобильные группы будут контролировать выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок.

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