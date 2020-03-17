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Тина Кароль срочно вернула сына в Украину из-за коронавируса
Популярная певица Тина Кароль из-за коронавируса решила забрать сына Вениамина из Лондона домой. За ним она отправилась в специальной защитной маске. В эфире «Сніданку з 1+1» артистка рассказала, что карантин существенно повлиял на ее работу и проекты, в которых принимает участие. Даже репетиции на «Голосі країни» сейчас происходят по видео-связи.
«Сейчас контакты с людьми значительно ограничились. Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие. Важно заботиться о своем здоровье и заботиться друг о друге», — сказала Тина.
Певица не стала скрывать от сына опасность вируса и рассказала, что сейчас происходит в мире, и почему Вене необходимо вернуться домой.
«Вениамин сейчас вернулся с учебы в Лондоне и находится со мной. Для меня это был настоящий челлендж: закрывают небо, а ребенок должен вернуться домой. Во время карантина нам с ним есть чем заняться, он хорошо знает английский, французский, немного меня подучит, а я его подтяну по музыке», — рассказала Тина Кароль.
Певица, как и все артисты, из-за карантинных мер перенесли свои выступления и гастрольные туры. Тина Кароль надеется отправиться по городам Украины в мае.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что артистам Национальной оперы Екатерине Кухар и Александру Стоянову пришлось прервать романтичный отпуск в Таиланде и срочно возвращаться в Украину.
А вернувшегося из Италии лидера группы «Друга ріка» Валерия Харчишина госпитализировали с подозрением на коронавирус. О своих приключениях в больницах музыкант рассказал в социальной сети.
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