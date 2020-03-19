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Шоу-бизнес

Стало известно, кто представит Украину на Евровидении в следующем году

2:55 19 марта 2020 64
Солитска Катерина Павленко
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Отмена из-за коронавируса песенного конкурса «Евровидение-2020» не стала большим ударом для группы Go_A, которая должна была представлять нашу страны в Нидерландах.

Причина — музыкальный коллектив представит Украину на том же конкурсе через год.

«Видимо, вы уже видели, что в этом году Евровидение отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021», — говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

По словам участников коллектива, телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в следующем году дополнительный национальный отбор не будут проводить.

«Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется — обязательно встретимся на концертах и фестивальных площадках. Любим вас! Ваши Go_A», — написали музыканты.

Эту информацию также подтвердила HR Director Суспильного Виктория Сидоренко.

«Мы предложили победителям нынешнего нацотбора группе Go_A представлять Украину на следующем Евровидении 2021 года. Это победители, которых выбрала страна, и такое решение в этой ситуации будет наиболее справедливым. Надеюсь, фанаты нацотбора поддержат это предложение», — написала она у своем Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что GO_A создали новый образ специально для «Евровидения».

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