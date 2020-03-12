Шоу-бизнес

В сети показали новый образ GO_A для "Евровидения" (фото)

Представители Украины на «Евровидении-2020» группа GO_A активно готовится к конкурсу. Музыканты представили обновленную версию песни «Соловей», продолжают создавать номер и костюмы. На странице «Евровидения» в Украине в Instagram показали новый образ солистки группы Катерины Павленко. Ее наряд выдержан в красно-черных тонах, появились крылья. Образ стал более лаконичным.

В комментариях поклонники группы отмечают, что фото выглядит, как арт-объект.

Однако есть опасения, что «Евровидение» может пострадать из-за коронавируса. Обсуждают два варианта: конкурс может пройти без зрителей или будет перенесен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская группа Little Big затянула с презентацией конкурсной песни. Тем временем солист коллектива Антон Лиссов успел жениться.

По прогнозам букмекеров Украина пока занимает 27 место.

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