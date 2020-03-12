- 11:11 Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны
- 11:07 Похищение евромайдановцев Луценко и Вербицкого: задержан еще один подозреваемый
- 11:01 «Стартап года»: глава «Укравтодора» рассказал, как маркетологи хотели строить дороги
- 10:56 «Напряжение можно было резать ножом»: Меган Маркл рассказала о встрече с Кейт Миддлтон и Уильямом
- 10:54 Безработный Шепелев удивил "голым" фото в душе
- 10:53 В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП
- 10:49 Самолет с болельщиками «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
- 10:46 Доллар стремительно дорожает: как коронавирус повлиял на экономику Украины
- 10:26 В Испании закрыли уголовное дело против Фирташа: названа причина
- 10:25 На трассе Киев-Одесса ограничат движение: что нужно знать
- 10:23 В сети показали новый образ GO_A для "Евровидения"
- 10:17 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В сети показали новый образ GO_A для "Евровидения" (фото)
Представители Украины на «Евровидении-2020» группа GO_A активно готовится к конкурсу. Музыканты представили обновленную версию песни «Соловей», продолжают создавать номер и костюмы. На странице «Евровидения» в Украине в Instagram показали новый образ солистки группы Катерины Павленко. Ее наряд выдержан в красно-черных тонах, появились крылья. Образ стал более лаконичным.
В комментариях поклонники группы отмечают, что фото выглядит, как арт-объект.
Однако есть опасения, что «Евровидение» может пострадать из-за коронавируса. Обсуждают два варианта: конкурс может пройти без зрителей или будет перенесен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская группа Little Big затянула с презентацией конкурсной песни. Тем временем солист коллектива Антон Лиссов успел жениться.
По прогнозам букмекеров Украина пока занимает 27 место.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»