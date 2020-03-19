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Определяем по одышке: медики рассказали, как различить очень похожие симптомы COVID-19 и сердечного приступа
За время наблюдения за проявлениями коронавируса в Азии и Европе медики пришли к выводу, что коронавирус и сердечный приступ могут проявляться различными симптомами, но в обоих случаях появляется одышка.
Об этом рассказали в Британском фонде сердца (BHF).
Различать сердечный приступ и проявление COVID-19 нужно из-за того, что в первом случае нужно срочно вызвать «неотложку», в то время как заражение коронавирусом подразумевает самоизоляцию, при которой на первых порах можно обойтись собственными силами.
Итак, как различить оба заболевания?
Во время сердечного приступа наряду с одышкой люди могут испытывать боль в груди или дискомфорт, который внезапно возникает и не проходит. Это ощущение можно описать как сдавливание или тяжесть в груди. У некоторых оно может распространиться на руки, шею, челюсть, спину, живот. Иногда возникают чувство тошноты, головокружение, потливость, одышка.
А при заболевании COVID-19 одышка может сопровождаться лихорадкой с температурой 38 градусов и выше. Также возникает непрерывный кашель.
В обоих случаях одышка — это повод связаться с врачами по телефону. Но в ситуации сердечного приступа до прибытия скорой помощи человеку следует сесть в кресло, принять аспирин и сохранять спокойствие.
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