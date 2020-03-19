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Происшествия

Попал под "танчики": украинца оштрафовали на 10 тысяч за кражу аккаунта в онлайн-игре

6:17 19 марта 2020 90
Танчики
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Виртуальный мир все более тесно переплетается с реальным, и компьютерные игры все чаще становятся причиной не совсем приятных событий в жизни украинцев.

Так, на днях в Запорожской области произошел довольно уникальный случай: суд оштрафовал 27-летнего мужчину за кражу и перепродажу аккаунта в игре World of Tanks (так называемые «танчики»).

Сообщается, что Коммунарский районный признал жителя области виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей, что привело к утечке и нарушению установленного порядка маршрутизации информации), а посему ему назначили наказание в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 10 200 гривен.

Об этом рассказывает «Информатор» со ссылкой на портал судебной власти Украины.

В приговоре суда указано, что обвиняемый с целью получения дохода методом перебора логина и пароля незаконно получил доступ в личный кабинет гражданина С. в онлайн-игре, после чего изменил пароль и продал вышеуказанный аккаунт неустановленному лицу.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал полностью и искренне раскаялся в содеянном.

Суд, рассмотрев материалы уголовного производства, пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления и с учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного и факта, что последний ранее не был судим, назначил мужчине наказание в виде штрафа, без применения дополнительного наказания в виде лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме штрафа, обвиняемому придется выплатить в пользу государства расходы в размере 6 280,40 гривен на привлечение эксперта.

К тому же системный блок «Gamemax» как вещественное доказательство было решено конфисковать в доход государства, а мобильный, флеш-карту и банковскую карточку вернуть неудачливому «предпринимателю».

По состоянию на 17 марта 2020 года приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Николаевом внук-игроман зарезал деда, когда тот выключил компьютер и помешал ему перейти на более высокий уровень.

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