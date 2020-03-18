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Деньги

Доллар в обменниках подбирается к 29 гривням

21:37 18 марта 2020 44
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Национальный банк Украины на четверг, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 грн/доллар. Таким образом американская валюта стала дороже еще на 21 копейку после предыдущего подорожания на 54 копейки.

Евровалюта подходит к отметке 30. Официальный курс на 19 марта — 29,79 гривни за евро.

В обменных пунктах утром 18 марта доллар продавали по 28,50 гривен, стоимость евро доходила до 31,50 гривен.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к 15:00 составили 27,31/27,34 грн/доллар, к евро — 29,86/29,88 грн/евро.

Напомним, в Нацбанке признали, что в кассах банков не хватает наличной валюты. Это связано как с повышенным спросом на валюту, так и с прекращением авиаперевозок и закрытием границ с соседними странами из-за угрозы распространения коронавируса.

О том, что происходит с валютой в Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар почти 29 грн, евро — более 31 грн: валюта в обменниках в дефиците».

Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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