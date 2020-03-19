Происшествия

Наживаются на страхе пенсионеров перед коронавирусом: украинцев предупредили о мошенниках

На волне страха перед коронавирусом, который особенно опасен для пожилых людей, активизировались аферисты. Они пытаются зарабатывать на доверчивости пенсионеров, используя для этого разнообразные схемы.

«Как правило, жертвами аферистов становятся пожилые люди. Мошенники ходят по домам пенсионеров и, представляясь волонтерами, предлагают им помощь: сходить в аптеку или магазин. Берут у стариков деньги и исчезают», — сообщает ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.

Так, в одном из районов области такой «волонтер» взял у немощного пенсионера 300 гривен на покупку лекарств и не вернулся. Теперь его ищет полиция.

Еще одна схема — аферисты представляются работниками эпидемиологической службы и под предлогом проведения дезинфекции от коронавируса попадают в чужие квартиры. Хозяева им доверяют, так как те приходят к ним в защитных костюмах и со специальными приборами. После ухода «эпидемиологов» обнаруживается пропажа денег и ценных вещей.

Есть случаи, когда «волонтеры» брали у пенсионеров деньги на покупку продуктов и не возвращались.

Полиция призвала украинцев не впускать неизвестных лиц в свои квартиры. А также предостеречь от этого своих родителей, дедушек и бабушек, пожилых соседей.

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