Весеннее обострение: сеть насмешило видео нелепой «борьбы» с коронавирусом в России

Мир

В России предложили свой способ борьбы с коронавирусом, который стремительно распространяется по всему миру.

Несколько пожилых женщин на видео записали ритуал, которым они «ограждают» себя от смертельной инфекции. Держа в руках белые листки бумаги, женщины сделали несколько простых физических упражнений, взмахнув листками влево, вправо, вверх и вниз. При этом они приговаривали, что обкуриванием поставили барьер коронавирусу и он к ним не придет.

Видео в Twitter опубликовал блогер с ником «Вперед, Диего».

Пока вы тут в твитаре сидите люди делами занимаются pic.twitter.com/zQt1bPGKwT — Вперёд, Диего (@manyameeroque) March 6, 2020

В сети пользователи на все лады потроллили активных «борцов» с болезнью, которую пока не могут победить профессионалы. Фолловеры пишут, что теперь можно спать спокойно, коль в РФ есть такие защитники. Многие понимая весь абсурд ситуации, предлагают радикальные меры — повысить пенсионный возраст в России еще лет на 20, чтобы не было времени заниматься глупостями. Некоторые сокрушаются тем, что эти люди — основная опора существующей власти в России, вместе с силовиками.

Напомним, креативом в России отличаются не только люди старшего поколения, которые совсем утратили ощущение реальности, но и молодежь. Так, накануне 8 марта на встрече с президентом Путиным (а возможно, его двойником) девушка из Иваново передала ему свое фото с номером телефона и предложила на ней жениться.

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