Украина

Избил и изнасиловал девушку на камеру: во Львове поймали извращенца (фото, видео)

Правоохранители задержали мужчину, который перед включенной камерой избил и изнасиловал девушку-сироту. В эти же дни в Киеве задержали педофила, вырвавшего мальчика из рук матери.

ТСН сообщает, что мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку-сироту в одном из баров в Перемышлянах.

«17 февраля около 23:00 в помещении одного из кафе-баров злоумышленник, 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении заявительницы без ее согласия», — проинформировали правоохранители.

Пострадавшая — сирота из Рогатинского района Ивано-Франковской области. Она проживала в Перемышлянах. Видео насилия появились в соцсетях — на одном из них девушке на голову выливают майонез.

Видео содержит нецензурную лексику:

Задержанному насильнику грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Харькове с собой жесткостью убили женщину.

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