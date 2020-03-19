Украина

Наконец-то "независимость": "ЛНР" и "ДНР" изолированы от Украины и России

Украина и Россия закрыли пункты пропуска с фейковыми «республиками». И хотя оба государства сделали это первыми, главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что именно «ДНР» полностью приостанавливает пропуск людей через пункты пограничного и таможенного контроля с Украиной с 21 марта «для недопущения распространения коронавируса в «республике». При этом бывший МММ-щик сказал, что у жителей «ДНР» «еще есть время вернуться домой».

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В местных пабликах жители Донецка отреагировали на новость весьма предсказуемо.

«Резервация».

«Никакой вирус не страшен гордой республике. Вангую, что без украинских пенсий все тут помрут от голода за месяц».

«Все сотрудники, начиная с мордатого, с завтрашнего дня на кремлевской диете».



«Ура, наконец-то долгожданная независимость!»

«Закрыть закрытое пространство. Куда еще больше закрывать?»

«Пенсионеры теперь и без вируса умрут».

«Гумконвоя не будет. Держитесь. Счастья вам и хорошего настроения».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик Ходаковский сделал очередное признание о своих «подвигах» во время «русской весны» на востоке Украины.

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