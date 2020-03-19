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Экс-главарь боевиков "ДНР" на камеру признался, как его соратники убивали мирных граждан на Донбассе

8:14 19 марта 2020 161
Ходаковский и российский корреспондент
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Бывший командир отряда «Альфа» в Донецком СБУ, возглавивший в 2014 году батальон террористов «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский сделал очередное признание о своих «подвигах» во время «русской весны» на востоке Украины.

В новом интервью боевик рассказал, как «защитники Донбасса» расстреляли в затылок трех гражданских ради их автомобиля. По словам террориста, машину с тремя гражданскими лицами остановили на блокпосту боевиков, автомобиль забрали, а людей в затылок расстреляли в ближайшей посадке.

Кроме того, боевик показал герб России, висящий у него в кабинете, и добавил, что человек, изготовивший его, тоже расстрелян.

Фрагмент о «подвигах» «ополченцев», поведанных Ходаковским, дает в своем блоге журналист Денис Казанский.

Пользователи Twitter интересуются, почему Ходаковский так хвастается своими зверствами. Некоторые вспоминают советника главы СНБО Сергея Сивоху, который ратует за примирение с Донбассом.

Напомним, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо попал в громкий скандал, во время попытки презентовать платформу примирения с ОРДЛО и Крымом. Политику в очередной раз припомнили его заявление о «внутреннем конфликте» на Донбассе.

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