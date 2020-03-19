Украина

Экс-главарь боевиков "ДНР" на камеру признался, как его соратники убивали мирных граждан на Донбассе

Бывший командир отряда «Альфа» в Донецком СБУ, возглавивший в 2014 году батальон террористов «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский сделал очередное признание о своих «подвигах» во время «русской весны» на востоке Украины.

В новом интервью боевик рассказал, как «защитники Донбасса» расстреляли в затылок трех гражданских ради их автомобиля. По словам террориста, машину с тремя гражданскими лицами остановили на блокпосту боевиков, автомобиль забрали, а людей в затылок расстреляли в ближайшей посадке.

Кроме того, боевик показал герб России, висящий у него в кабинете, и добавил, что человек, изготовивший его, тоже расстрелян.

Фрагмент о «подвигах» «ополченцев», поведанных Ходаковским, дает в своем блоге журналист Денис Казанский.

Ходаковский дал новое интервью, в котором рассказал, как «ополченцы» расстреляли в затылок трех гражданских, у которых захотели отжать машину.



Каждую неделю выясняются новые кровавые подвиги отребья из ЛДНР.



Подробнее в видеоблогеhttps://t.co/mgueiXI2IM — Денис Казанський (@den_kazansky) March 18, 2020

Пользователи Twitter интересуются, почему Ходаковский так хвастается своими зверствами. Некоторые вспоминают советника главы СНБО Сергея Сивоху, который ратует за примирение с Донбассом.

Напомним, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо попал в громкий скандал, во время попытки презентовать платформу примирения с ОРДЛО и Крымом. Политику в очередной раз припомнили его заявление о «внутреннем конфликте» на Донбассе.

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