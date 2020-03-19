Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить службы из-за коронавируса

Общество и люди

Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение в подчиненных ему епархиях всех церковных служб и религиозных мероприятий до конца марта в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает LB.ua, в заявлении Вселенской патриархии указано, что 18 марта все церковные престолы получили «церковное решение и приказ приостановить все религиозные службы, мероприятия и церемонии до конца марта, за исключением личной молитвы христиан в храмах».

Монахам монастырей Вселенской патриархии разрешили проведение церковных служб, но без участия паломников.

Ранее сообщалось, что в Москве будут проходить ежедневные крестные ходы против коронавируса. В столичной Киево-Печерской лавре, входящей в церковь Московского патриархата, священнослужители призывают верующих ходить в храм и причащаться.

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