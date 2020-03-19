Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Украина

Синоптики предупреждали, что тепло, пришедшее в Украину, не задержится надолго — скоро снова похолодает. Подтверждается ли этот прогноз и какая погода ожидается в Украине в ближайшее время, «ФАКТЫ» спросили у известных отечественных синоптиков.

— В период с 22 по 25 марта характер погодных условий существенно изменится, — сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. — В Украину снова придет порция холодного воздуха, который принесет с собой дожди, временами с мокрым снегом. Но с 25 марта вернется тепло.

В пятницу, 20 марта, будет сухо, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на севере и востоке страны температура воздуха 11 градусов тепла, на западе — до +16 градусов.

В субботу, 21 марта, небольшой дождь возможен на западе страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут +7 градусов, на юге — до 15 градусов выше нуля.

В воскресенье, 22 марта, дожди накроют почти всю Украину (кроме западных областей). В Черновицкой, Винницкой и в северных, а также центральных областях возможен мокрый снег с дождем. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на севере и западе страны столбики термометров опустятся до отметки +1, на юге + 7 градусов, в Крыму — до +9.

В понедельник, 23 марта, небольшой снег возможен в западных, северных и центральных областях, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе и севере страны температура опустится до 0, на юге воздух прогреется до 6 градусов тепла.

Как сообщил «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, в ближайшее время ожидается ухудшение погоды. С 20 марта температура воздуха начнет день ото дня снижаться, возможен мокрый снег.

— По моим подсчетам, с 20 марта температура воздуха может снизиться до минус 7−8 градусов, — говорит народный синоптик. — Теплеть же начнет с 24 марта. Так, с 25 марта столбики термометров покажут +3−7 градусов. В последние дни марта потеплеет до плюс 12. До самой Пасхи (19 апреля. — Авт.) будет еще прохладно и сыро, а к концу апреля станет ясно и тепло. Май будет жарким и засушливым: ожидается более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всей Украине, кроме Карпат, дождей не ожидается. Сухо, жарко, температура воздуха около +28- 32 градусов.

Напомним, что другой народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» сообщил, что «третья декада марта не разочарует погодой». «Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки в этот период ожидаются небольшие», — отметил синоптик. Ранее Владимир Деркач прогнозировал прохладное начало апреля, с небольшими осадками. По его словам, в середине первой декады апреля температура начнет расти, а перед Пасхой еще потеплеет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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