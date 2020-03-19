- 13:58 Чем занять детей во время карантина: мультфильмы на английском языке с субтитрами
- 13:55 Киевские пенсионеры пытались штурмом взять отделение банка, чтобы заплатить за коммуналку
- 13:47 Кладбища не справляются, гробы из города вывозят грузовиками: страшные видео из Италии
- 13:44 Сроки возврата билетов на отмененные поезда продлили
- 13:30 Украинская певица показала, как сделать защитную маску за несколько минут
- 13:27 Застрявших в Чехии украинцев разместили в здании школы
- 13:26 У жены нардепа Шахова диагностировали коронавирус
- 13:17 Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
- 13:07 Карантин в Израиле: в сети появилось любопытное видео из больницы
- 13:06 «Олимпиада проклята»: в Афинах «без свидетелей» передали Токио олимпийский огонь
- 13:06 Появились свежие данные о зараженном коронавирусом жителе Мариуполя
- 12:56 В России спасатель поймал выпавшую с 14-го этажа девушку, схватив ее в полете за ноги
Сроки возврата билетов на отмененные поезда продлили
«Укрзалізниця» продлила сроки возврата железнодорожных билетов на поезда, которые отменили из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.
Теперь возврат будет происходить не в течение месяца, а на протяжении 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток — для международного.
Пассажирам не обязательно обращаться в кассы для проставления погашающих отметок на проездных документах. Основанием для возврата денег будет служить оригинал проездного документа — с отметкой или без нее.
Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы. Если средства будут возвращены за вычетом комиссии, то ее размер будет автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.
Стоимость проездных документов на поезда пригородного сообщения, которые отменены из-за введения карантина, также возмещается в полном объеме. Срок возврата — в течение месяца.
«Укрзалізниця» также предупреждает об ограничениях, действующих на посещение вокзалов во время карантина, — запускаются группы количеством не более 10 человек.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» на время карантина приостановила пассажирские перевозки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.