Сроки возврата билетов на отмененные поезда продлили

Украина

«Укрзалізниця» продлила сроки возврата железнодорожных билетов на поезда, которые отменили из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Теперь возврат будет происходить не в течение месяца, а на протяжении 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток — для международного.

Пассажирам не обязательно обращаться в кассы для проставления погашающих отметок на проездных документах. Основанием для возврата денег будет служить оригинал проездного документа — с отметкой или без нее.

Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы. Если средства будут возвращены за вычетом комиссии, то ее размер будет автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.

Стоимость проездных документов на поезда пригородного сообщения, которые отменены из-за введения карантина, также возмещается в полном объеме. Срок возврата — в течение месяца.

«Укрзалізниця» также предупреждает об ограничениях, действующих на посещение вокзалов во время карантина, — запускаются группы количеством не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» на время карантина приостановила пассажирские перевозки.

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