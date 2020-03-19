Украина

В Черниговской области, где пока что лабораторно не подтвержден ни один случай коронавируса, госпитализировали женщину с подозрением на COVID-19, у которой медики на данный момент зафиксировали лишь похмельный синдром.

Как сообщает «Чeline», жительница Нежина вызвала медиков, пожаловавшись на высокую температуру, которая держится несколько дней, на кашель и сказала, что задыхается. Ее госпитализировали и поместили в инфекционное отделение.

Издание цитирует генерального директора ЦНМЛ А. Костырко, который заявил, что ОРВИ у пациентки нет, «а вот запах алкоголя и похмельный синдром присутствует». По его словам, пациентка рассказала, что несколько дней назад вернулась из Италии.

«Насколько правдива последняя информация — достоверно неизвестно. Выехала специальная бригада и женщину срочно привезли в больницу. Осмотрели. Температура была в норме. Пациентка подкашливала, но это можно легко симулировать. У женщины взяли соответствующие анализы, ждем результат. В течение суток поступит экспресс-результат, а конечный получим через неделю. Женщина под наблюдением и больше всего ее сейчас беспокоит похмельный синдром», — добавил гендиректор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне на карантин отправилась целая бригада скорой помощи, которая приехала по вызову людям с высокой температурой, не предупредившим, что они недавно вернулись в Украину из-за рубежа.



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