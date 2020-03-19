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В Херсоне из-за безответственных «пациентов» всю бригаду «скорой» отправили на карантин
В Херсоне, где на данный момент нет ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса, на карантин отправилась бригада скорой помощи, которая приехала по вызову к людям, скрывшим, что они недавно вернулись из-за рубежа.
Об этом в социальных сетях сообщил директор департамента охраны здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко. По его словам, медики поехали к людям, пожаловавшимся на высокую температуру у членов одной семьи.
«Граждане скрыли от диспетчера информацию о своем недавнем пребывании за границей. Поэтому на вызов „скорая“ выехала без средств повышенной защиты. Результат — бригада „скорой“ будет находиться на карантине 14 дней!» — пишет Виктор Короленко и добавляет: «Уважаемые жители Херсонщины! Призываю к ответственности за информацию, которую вы предоставляете. Иначе некому будет выезжать на вызовы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области похоронили 33-летнюю Татьяну Вишиван. Ее муж и двое детей находятся в изоляции. Не исключено, что коронавирус женщина могла подхватить от супруга, который недавно был в Италии. Родные считают, что Татьяне, у которой были сопуствующие заболевания, можно было бы помочь, своевременно оказав женщине необходимую помощь.
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