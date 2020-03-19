Украина

На въездах в Днепропетровскую область появились блокпосты: что нужно знать (карта)

На главных магистралях Днепропетровской области патрульная полиция будет контролировать въезд и выезд всех видов транспорта — это связано с введением карантина в Украине.

Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области сообщает, что на границах области будет установлен 21 блокпост: 4 стационарных поста и 17 передвижных мобильных групп.

На пунктах проверки медики и правоохранители будут проводить температурный скрининг водителям и пассажирам. Весь личный состав оснастят медицинскими масками и дезинфекторами.

«Уже сегодня в Днепре работают специальные мобильные группы, которые проверяют, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. В частности, как выполняется запрет на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Напоминаю, что для противодействия распространению коронавируса в городском транспорте разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров», — заявил замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонос.

Также полицейские контролируют выполнение запрета о прекращении работы заведений общественного питания, учреждений культуры, фитнес-центров, развлекательных учреждений.

Ранее сообщалось, что названы работающие пункты пропуска в Украину.

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