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На въездах в Днепропетровскую область появились блокпосты: что нужно знать (карта)
На главных магистралях Днепропетровской области патрульная полиция будет контролировать въезд и выезд всех видов транспорта — это связано с введением карантина в Украине.
Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области сообщает, что на границах области будет установлен 21 блокпост: 4 стационарных поста и 17 передвижных мобильных групп.
На пунктах проверки медики и правоохранители будут проводить температурный скрининг водителям и пассажирам. Весь личный состав оснастят медицинскими масками и дезинфекторами.
«Уже сегодня в Днепре работают специальные мобильные группы, которые проверяют, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. В частности, как выполняется запрет на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Напоминаю, что для противодействия распространению коронавируса в городском транспорте разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров», — заявил замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонос.
Также полицейские контролируют выполнение запрета о прекращении работы заведений общественного питания, учреждений культуры, фитнес-центров, развлекательных учреждений.
Ранее сообщалось, что названы работающие пункты пропуска в Украину.
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